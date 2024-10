EU-Staaten stimmen ab Kommen die Zusatzzölle für Chinas E-Autos?

Die Kernfrage ist, ob Hersteller, die in China produzieren und von dort in die EU exportieren, ab Anfang November mit Zusatzzöllen bestraft werden. Konkret geht es um Zölle von 7,8 Prozent für Tesla und 35,3 Prozent für Unternehmen, die nicht mit der EU-Kommission bei der Untersuchung kooperiert haben. Die Höhe richtet sich unter anderem danach, wie viele Subventionen ein Hersteller bekommt. Sie würden auf einen ohnehin schon bestehenden Zoll von zehn Prozent aufgeschlagen. Unklar ist noch, ob oder in welchem Umfang die Zölle an Kunden weitergegeben würden.