Kohle: Kohleausstieg: Bund sieht ICE-Strecke in der Lausitz skeptisch

Kohleausstieg: Bund sieht ICE-Strecke in der Lausitz skeptisch

Ostdeutsche Politiker hätten gern eine neue ICE-Verbindung zwischen Berlin und Breslau, um die Reviere in der Lausitz besser anzubinden, wenn der Kohleausstieg Wirklichkeit wird. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Kohlekommisson und die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern, Brandenburg und Sachsen durch eine neue ICE-Strecke zwischen Berlin und Breslau zu stützen. Hintergrund ist der Kohleausstieg in der Lausitz. Doch die Bundesregierung hält den Ausbau der Strecke für unwirtschaftlich.

Polen vorliegt und keine Mehrsystemfähigkeit zum polnischen Stromsystem gegeben ist“, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Um hier voranzukommen, müssten zunächst die Eisenbahnunternehmen miteinander verhandeln, was bisher nicht geschehen sei. Überdies habe eine frühere Bewertung der Streckenabschnitte Dresden-Görlitz und Cottbus-Görlitz ergeben, „dass diese Projekte nicht gesamtwirtschaftlich vorteilhaft sind“, schreibt das Ministerium. Sie seien deshalb auch „aktuell nicht in einer verbindlichen Ausbauplanung des