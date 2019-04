Kohleausstieg : Rheinisches Revier bekommt 100 Millionen Euro für Sofortprojekte

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich mit den vier Kohle-Ländern auf ein Sofort-Förderprogramm für die Regionen geeinigt, die in den kommenden Jahren am stärksten vom Kohleausstieg betroffen sein werden.

NRW und das Rheinische Revier sollen davon etwas weniger als 40 Prozent erhalten, die Lausitz in Ostdeutschland etwas mehr als 40 Prozent. Ein Fünftel der Summe solle ins Mitteldeutsche Revier nach Sachsen-Anhalt fließen, hieß es in Berlin. Nach NRW fließt mithin eine Summe von fast 100 Millionen Euro.

Die Kohle-Kommission der Bundesregierung hatte sich zu Jahresbeginn auf den Ausstieg aus der Kohle als Energiequelle und dem Kohle-Bergbau in Deutschland bis 2038 geeinigt. Um den Strukturwandel abzufedern, sollen die betroffenen Regionen insgesamt in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Euro erhalten. Auf Sofortmaßnahmen in dieser Legislaturperiode im Umfang von 1,5 Milliarden Euro hatten sich Union und SPD schon zuvor im Koalitionsvertrag geeinigt. Davon wiederum soll das 260-Millionen-Programm ein kleiner Teil sein. Weitere Schritte müssten daher bald folgen, fordern die Kohle-Länder. „Ich setze darauf, dass das so genannte Struktur-Stärkungsgesetz für Kohleregionen bis Ende April vorliegt“, sagte etwa Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).