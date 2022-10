Preisträger „Wirtschaft im Wandel“ : Kölner Start-up will mit Vermittlungsplattform die Energiewende vorantreiben

Köln Handwerker fehlen überall. Zwei Kölner wollen diesem Problem mit ihrer Vermittlungsplattform für Photovoltaik-Installateure bekämpfen. Sie soll die Suche nach Fachkräften einfacher und schneller machen.

Wenn Gründer Florian Meyer-Delpho aus Köln seiner Großmutter erklären müsste, was für ein Unternehmen er gegründet hat, würde er sagen: „Unser Start-up Installion sorgt dafür, dass mehr Solaranlagen auf die Dächer kommen.“ Solche Anlagen müssten von Handwerkern installiert werden, und die seien rar in Deutschland. Da setze seine digitale Vermittlungsplattform an. Sie sorge dafür, dass Solar-Projekte schneller von Business-Kunden an Installateure vermittelt werden könnten. Und wenn er es für junge Menschen erklären möchte, sagt Meyer-Delpho einfach: „Es ist das Tinder für Photovoltaik-Montagen.“ Tinder ist eine Dating-Plattform.