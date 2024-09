Bundesweiter Vergleich durch Bitkom Köln in NRW vorne bei Digitalisierung

Köln schneidet traditionell relativ gut ab, auch weil die städtische Telefongesellschaft Netcologne fast die ganze Stadt mit schnellen Online-Netzen erschlossen hat. Neu gelobt wird in der Domstadt aber auch eine viel digitalere Verwaltung als früher und als in anderen Städten. „Köln ist erstmals Sieger bei der digitalen Verwaltung“, sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. 83 Prozent der Leistungen, die gemäß einem Katalog digitalisiert werden könnten, seien in der Millionenstadt bereits auf Digitalisierung umgestellt. Im Durchschnitt der Städte sind es nur 56 Prozent. Köln habe eine gute Online-Präsenz und ein umfangreiches Serviceportal für digitale nutzbare Dienste „inklusive vielfältiger E-Payment-Lösungen“. Mängel würden oft bereits digital gemeldet, es gebe künftig einen Chatbot, um Bürgeranfragen zu bearbeiten – also einen KI-Computer, der auf viele Fragen direkt eine Antwort gibt.