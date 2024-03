Haushalts-Discounter baut um Wer steckt eigentlich hinter Kodi?

Was alle unter Kodi kennen, heißt offiziell Kodi Diskontläden GmbH. Der Name des 1981 von der Spar Lebensmittelgroßhandlung Karl Koch & Sohn aus Langenfeld gegründeten Einzelhändlers leitet sich aus dem Namen des Gründers und dem Begriff Discount ab. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Oberhausen und betreibt bundesweit etwa 250 Filialen. Dazu kommt ein Onlineshop.