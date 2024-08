Handels-Gigant Knauserige Kunden und hohe KI-Investitionen belasten Amazon

Amazon will in dem Geschäft auch vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz profitieren. Nach Vorlage der Quartalszahlen sagte Finanzchef Brian Olsavsky, Amazon habe im ersten Halbjahr insgesamt 30,5 Milliarden Dollar investiert. Darin seien Ausgaben für AWS-Rechenzentren enthalten. In der zweiten Jahreshälfte will der Manager noch mehr Geld in die Hand nehmen. Amazon sehe eine große Nachfrage nach KI-Anwendungen.