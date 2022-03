Vorstandschef stichelt gegen Thyssenkrupp : Stahlhändler KlöCo erzielt Rekordgewinn

Duisburg Der Duisburger Stahlhändler will verstärkt grünen Stahl verkaufen und baut dazu ein eigenes Klassifizierungssystem auf, grüner Stahl mache Autos kaum teurer. KlöCo-Chef Guido Kerkhoff stichelt gegen seinen alten Arbeitgeber Thyssenkrupp.

Der weltweite Stahlboom spült auch dem Großhändler Klöckner & Co (KlöCo) viel Geld in die Kasse: Das Duisburger Unternehmen erreichte 2021 einen Rekordgewinn von 848 Millionen Euro, sieben Mal so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz kletterte von 5,1 auf 7,4 Milliarden Euro. KlöCo schüttet daher eine Rekord-Dividende von einem Euro je Aktie aus. Zuvor hatte Klöco keine Dividende gezahlt.