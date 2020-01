Hertha-Trainer als Botschafter : Klinsmann wirbt für Berlin als Standort der Automesse IAA

Berlin (dpa) Für die nächste Automesse IAA hat in Berlin die Standortauswahl begonnen. Bis Freitag wollen sieben deutsche Messestädte ihre Bewerbungen beim Verband der Automobilindustrie vorstellen. Zum Auftakt präsentierten Hannover, Berlin, Hamburg und Stuttgart ihre Konzepte.

Am Freitag sollen Frankfurt, Köln und München folgen. Die Präsentationen sind nicht öffentlich. Bis Ende Januar will der VDA-Vorstand entscheiden, mit welchen Städten er engere Gespräche aufnimmt. Fußballweltmeister Jürgen Klinsmann wirbt für einen Neustart der IAA in Berlin. „Es ist eine Stadt, die unglaublich in Bewegung ist“, sagte der Hertha-Trainer. „So eine Ausstellung verbindet alle. Es geht nicht nur ums Auto“, so Klinsmann.