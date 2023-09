EU-Gebäudesanierung Klimavorgaben kosten Eigentümer Milliarden

Im Jahr 2021 lag der durchschnittliche Heizenergieverbrauch übrigens bei 121,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im Mittel würde der deutsche Gebäudebestand die EU-Forderungen also schon erfüllen. Aber es gibt eben auch noch den Rest. Der Brüsseler Vorschlag sieht vor, dass in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union die schlechtesten 15 Prozent der Gebäude in Klasse G eingestuft werden sollten. Bis 2030 sollen Wohngebäude dann mindestens die Klasse E und bis 2033 die Klasse D erreichen, wobei die EU-Mitgliedsstaaten einen gewissen Gestaltungsspielraum behalten. Ein Problem: Aktuell klaffen die Effizienzforderungen der einzelnen Länder in Europa mitunter weit auseinander; Immobilien in den Nachbarländern Niederlande und Frankreich werden in Deutschland in schlechtere Klassen eingestuft, weil hierzulande schon viel stärker energetisch saniert wurde. Diese Effizienzklassen müssten also angenähert werden.