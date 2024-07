30 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus NRW NRW braucht für Klima-Umbau 100 Milliarden Euro - im Jahr

Wie viel CO 2 kommt aus NRW? NRW ist das bevölkerungsreichste Land in der Bundesrepublik, und es ist Industrieland. Entsprechend hoch sind die Emissionen: 30 Prozent der deutschen CO 2 -Emissionen entfallen auf Nordrhein-Westfalen, während es am Bruttoinlandsprodukt nur einen Anteil von 20,6 Prozent hat. Auch pro Kopf steht NRW nicht gut da: 11,7 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) werden pro Einwohner im Jahr erzeugt. Damit liegt NRW im Vergleich der 16 Bundesländer auf Platz 4. Nur im Saarland, in Brandenburg und Bremen werden pro Kopf noch mehr klimaschädliche Emissionen erzeugt. Die anderen Länder sind besser. NRW müsse daher deutlich mehr in Klimaneutralität investieren, sagt Studienautor Markus Demary.