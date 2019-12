Vermittlungsausschuss : Klimapaket kommt – Weg frei für günstigere Bahntickets

Berlin Der Weg für niedrigere Preise bei Bahntickets im Fernverkehr ab Anfang 2020 ist frei. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stimmte am Mittwoch einem Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung zu. Bis Freitag müssen nun noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.

Die Bahn will die Ticketpreise im Fernverkehr nun zum 1. Januar um etwa zehn Prozent senken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erwägt sie auch geringere Bahncard-Preise. Ebenso in Kraft treten soll Anfang 2020 ein Steuerbonus für energetische Gebäudesanierungen, also für neue Fenster, Heizungen oder Isolationen.