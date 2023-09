Start der IAA im Zeichen des Niedergangs Klima und China setzen Autobauer unter Druck

Die Zeiten, in denen die deutschen Verbraucher mit staunenden Augen nach Frankfurt blickten, wo Hersteller noch schnellere Autos präsentierten, sind vorbei. Inzwischen findet die Automesse IAA in München statt. Anstelle staunender Augen gibt es Proteste, und Volkswagen steigt ins Fahrradleasing ein. Aktivisten der Organisation Extinction-Rebellion seilten sich am Montag von einer Brücke neben der BMW-Zentrale ab. „Klimaschutz statt IAA - Geld für Öffis, nicht für Autobahnen“, forderten sie. Greenpeace demonstrierte am Messe-Eingang: In einem Wasserbecken versenkten diese Aktivisten Autodächer, auf den Bannern hieß es: „Autoindustrie versenkt Klimaschutz“ und „Shrink now or sink later“ (jetzt schrumpfen oder später untergehen). Jenseits des Protest-Tamtams steht die deutsche Autoindustrie tatsächlich vor großen Problemen.