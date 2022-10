Das neue Buch von Greta Thunberg : Harte Fakten, schräge Vorschläge

Greta Thunberg (19) hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Foto: dpa/Yui Mok

Düsseldorf An Greta Thunberg scheiden sich die Geister. Doch ihr streitbares Handbuch, in dem viele Wissenschaftler schreiben, gehört in jeden Haushalt. Wer es liest, kann nicht mehr sagen: Er habe von nichts gewusst. Schon das Cover ist eine Mahnung.