Einzelhandel Kleinstädte punkten bei der Nahversorgung

Daran mag man zweifeln. Unabhängig davon ist das Bild, wenn es um Nahversorgung und regionale Einkäufe geht, ohnehin ein anderes. Wie aus dem neuen Standortmonitor des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervorgeht, können die Kleinen in diesen Bereichen durchaus noch punkten. Demnach nutzen immerhin 70 Prozent der vom HDE befragten 1200 Menschen ab 18 Jahren aus Klein- und Mittelstädten ihren Wohnort auch als Einkaufsort. „Beim Einkaufen setzen die Menschen auf kurze Wege. Mit ihrer Nähe zum Wohnort können die Einkaufsangebote in Klein- und Mittelstädten punkten“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Nur knapp ein Drittel pendle zum Einkaufen in die nächstgelegene Stadt, was sich auch mit dem Einkaufsverhalten der Großstadtbewohner decke, so der Verband in einer Mitteilung.