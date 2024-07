Probleme in Zentren Kleine Städte sind die Verlierer im Handel

Das Ganze ist Ergebnis einer EHI-Befragung bei Städten und Gemeinden, auf die 76 Kommunen geantwortet haben. Ein Ergebnis: „62 Prozent der befragten Städte betrachten den innerstädtischen Handel derzeit als nicht zukunftsfähig“, erklärt das EHI. Ein Problem in solchen Innenstädten: „Diese Städte haben oft einen historischen Stadtkern, den kann man nicht beliebig vergrößern oder verkleinern. Dort finden dann aber beispielsweise Supermärkte mitunter keinen Platz mehr. Die brauchen eben Flächen von mindestens 800 Quadratmeter. Damit fehlt aber ein wesentlicher Teil des innerstädtischen Handels“, sagt Björn Stelzenmüller, Projektmanager für den Forschungsbereich Immobilien und Expansion beim EHI. Solche Städte müssten mit Hilfe von Investoren viel Geld in die Hand nehmen, um neue moderne Flächen entstehen zu lassen und so den innerstädtischen Handel wieder zu beleben. In Handelskreisen heißt es, in manchen Städten sei dafür ein deutlich zweistelliger Millionenbetrag nötig. In manchen Kommunen gelingt es andererseits, Supermärkte und Discounter relativ innenstadtnah anzusiedeln, so dass Kunden ohne großen Aufwand shoppen und Lebensmittel einkaufen können.