Textilfachhandel : Kleidung wird im Herbst teurer

Foto: dpa/Annette Riedl

Düsseldorf Die Preise für Textilwaren steigen unter anderem wegen gestörter Lieferketten. Der Branchenverband BTE spricht sich für eine Beibehaltung der Maskenpflicht auch nach dem Wegfall anderer Beschränkungen aus.

Von Georg Winters

Viele Menschen mögen des Maskentragens beim täglichen Einkauf überdrüssig sein, aber die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen lässt viele Kundinnen und Kunden doch daran festhalten. Das eint diesen Teil der Verbraucher unter anderem mit Mitarbeitern im Textilhandel, deren Branchenverband BTE sich ebenfalls für die Beibehaltung der Maskenpflicht stark macht. Die Krankenstände lägen mittlerweile im zweistelligen Prozentbereich, sagte BTE-Vize Andreas Bartmann am Freitag.

Das heißt: Die Krankheitswelle wird zunehmend auch zum Personalproblem der Unternehmen. Und damit auch zu einem für Kundinnen und Kunden. In einer BTE-Umfrage unter rund 3500 Menschen waren die Antworten „Zu wenig Personal“ und „Zu hohe Preise“ die häufigsten auf die Frage, was beim Modekauf in den Innenstädten gestört habe. Gleichzeitig beurteilten die Befragten neben dem wieder möglichen Einkauf und der Möglichkeit, Ware anzufassen und im Laden anzuprobieren, auch positiv, dass die Beratung gut und das Personal sehr hilfsbereit gewesen sei.

Was die Preise angeht, müssen sich Verbraucher in diesem Jahr wohl auf höhere Ausgaben einstellen. „Im Herbst wird uns das Thema massiv treffen“, sagte Bartmann, der bei bestimmten Waren durchaus Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich sieht. Die Preise für die aktuelle Ware sind stabil, denn sie sind ja bereits im vergangenen Jahr vereinbart worden. Dass es bald teurer werden könnte, liegt nicht nur an höheren Einkaufskosten für die Ware selbst, sondern auch daran, dass die Lieferketten immer noch gestört sind. Das gilt in der Bekleidungsbranche vor allem für die Verbindung nach Asien.

Der stationäre Textilhandel hat schwierige Zeiten hinter sich. Dass die gesamte Branche ihren Umsatz im vergangenen Jahr um etwa fünf Prozent auf 64 Milliarden Euro gesteigert hat, liegt natürlich auch am Wachstum im Versand- und Onlinegeschäft, das mittlerweile fast ein Drittel der Erlöse ausmacht. Der stationäre Textilfachhandel (einschließlich Haus- und Heimtextilien) verlor dagegen 2021 gegenüber dem ohnehin schwachen Vorjahr noch einmal fünf Prozent Umsatz.

Umso mehr erhoffen sich die Händler in den Ladenlokalen für das laufende Jahr einen Nachfrageschub. Momentan verhindert das nicht nur die Corona-Infektionslage, sondern auch der Krieg in der Ukraine, der manchen offenbar die Lust am Einkaufen nimmt. Laut BTE liegen die Umsätze noch deutlich unter dem Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie. Gleichzeitig kaufen manche Kunden auch Schuhe und Textilien, um damit ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.