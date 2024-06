„Später bezahlen“-Funktion Wie Klarna, Paypal und Co. zur Schuldenfalle werden

Als die ersten Mahnungen per Mail kommen, fühlt sich die junge Frau wie erstarrt. Was hat sie bloß getan? Da war doch nur mal dieser Minirock in diesem Onlineshop, der ihr so gut gefallen hat, und den sie unbedingt kaufen musste. Okay, vielleicht noch eine Hose hier und ein Pulli dort, alles nicht gerade günstig, na gut, sie konnte es sich eigentlich gerade nicht leisten. Aber dafür gibt es doch die Option „Später bezahlen“ bei Klarna. Und die hat sie genutzt. Natürlich ist ihre Auszubildenden-Vergütung nicht gerade hoch, große Sprünge kann sie damit nicht machen, aber für so ein paar Kleidungsstücke hätte es doch reichen müssen. Oder nicht?