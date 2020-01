Auswertung der KKH : Arbeitnehmer in Deutschland immer länger krankgeschrieben

Laut Auswertung der KKH fielen Arbeitnehmer in Deutschland 2019 häufiger wegen Krankheit aus als in den Jahren zuvor. Foto: dpa/Jens Büttner

Hannover 15 Tage fielen Arbeitnehmer im vergangene Jahr krankheitsbedingt aus. Zu dem Schluss kommt die KKH nach einer Auswertung der Krankheitsfälle ihrer Versicherten.

Beschäftigte in Deutschland sind immer länger krankgeschrieben. Die durchschnittliche Fehlzeit je Krankheitsfall stieg nach einer Auswertung der Krankenkasse KKH im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau. Demnach fielen Beschäftigte im Schnitt 15 Tage im Job aus. Das waren 0,6 Tage mehr als im Vorjahr und 1,2 Tage mehr als noch 2015, wie die Kasse am Donnerstag in Hannover mitteilte. Außerdem waren Frauen deutlich häufiger krank als Männer: Sie fehlten durchschnittlich bei 5,6 Prozent ihrer Sollarbeitszeit, ihre männlichen Kollegen dagegen nur bei 4,4 Prozent.

Der Krankenstand war nach Angaben der Krankenkasse in Sachsen-Anhalt mit 6,4 Prozent am höchsten, in Hamburg und Baden-Württemberg mit jeweils 4,1 Prozent am niedrigsten. Bei der Krankheitsdauer waren die Versicherten der Kasse aus dem Saarland mit 17,4 Tagen Spitzenreiter, gefolgt von denen aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mit jeweils 15,9 Tagen. In Bayern war die Fehlzeit mit durchschnittlich 13,9 Tagen am niedrigsten.