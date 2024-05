Ergebnisse aus neuer Studie Warum immer weniger Menschen Priester werden

Immer weniger junge Menschen in Deutschland wollen Priester werden – und viele betrachten den Zölibat als Herausforderung für potenzielle Kandidaten. Mehr als 70 Prozent der jungen Priester stimmen der Aussage eher oder sogar vollkommen zu, dass das ehelose Leben für manche ein Grund zum Zögern ist. 6,5 Prozent der befragten Priester befolgten oder befolgen den Zölibat nach eigener Aussage selbst nicht, knapp 16 Prozent geben zudem an, in der Erfüllung nicht immer erfolgreich zu sein. Das geht aus einer neuen Studie des Zentrums für Angewandte Pastoralforschung (ZAB) der Ruhr-Universität Bochum hervor. Sie hat untersucht, was junge Priester dazu motiviert, ihren Beruf zu ergreifen. Dafür haben die Forscher knapp 850 Personen angefragt, die zwischen 2010 und 2021 geweiht wurden. Zurückgemeldet haben sich 153 Priester und zusätzlich 18 Personen, die das Priesterseminar vor der Weihe verlassen haben. In Auftrag gegeben hat die Untersuchung die Deutsche Bischofskonferenz (DBK).