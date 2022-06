„Öko-Test“ : Viele Kindermatratzen sind nicht sicher

Frankfurt Eine Kindermatratze sollte vor allem sicher sein. Bei einer „Öko-Test“-Untersuchung fällt ein Teil der Matratzen in Sachen Sicherheit aber durch. Ein Überblick.

Längst nicht alle Kindermatratzen überzeugen in Sachen Sicherheit. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 7/2022). Sechs der 15 getesteten Matratzen fielen mit der Note „ungenügend“ durch.

Ein großes Sicherheitsproblem einiger Matratzen laut „Öko-Test“: Kleinteile, die sich lösen können und damit Erstickungsgefahr bergen. So brachen bei vier Modellen die Reißverschlussgriffe im Test ab. Und: Ebenfalls viermal fiel den Testern auf, dass die Füllung der Matratze den Kindern zu leicht zugänglich war. Worauf Eltern beim Kauf achten können: Einige Hersteller sichern den Reißverschluss so, dass er sich nur mit einer Büroklammer oder einem speziellen Werkzeug öffnen lässt.

Doch: Warum haben einige Matratzen so große Sicherheitsmängel? Es gibt für Kindermatratzen zwar eine Norm, die vorgibt, was ein sicheres Modell ausmacht. Doch: Die Hersteller sind rechtlich nicht verpflichtet, sich an diese Vorgaben zu halten. Immerhin: Laut „Öko-Test“ haben einige Hersteller bereits angekündigt, nachzubessern.