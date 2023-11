Food-Influencerin Kiki Aweimer „Ich wollte eigentlich nie Unternehmerin sein“

Wenn Kiki Aweimer ihren Eltern früher im Café geholfen hat, dann stellte sie sich oft vor, wie ihre Zukunft aussehen könnte: Ein geregelter Bürojob, arbeiten nur von neun bis 17 Uhr – so, wie die Eltern ihrer Freundinnen das auch machten. Manche von denen waren schließlich schon nachmittags zu Hause und hatten viel Zeit, um mit ihren Kindern in den Zoo zu gehen oder sie zum Sport zu fahren. Ein eigenes Lokal betreiben? Nein, danke. Die kleine Kiki sah ja, wie erschöpft ihre Eltern nach so einem Tag aussahen.