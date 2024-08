Textilhandel Kik-Chef kritisiert laschen Umgang mit Temu und Co.

Aber über das traditionelle Warensortiment hinaus will Zahn künftig auch andere Kundengruppen ins Ladenlokal holen, etwa Hemden-Käufer, für die Billigware ein Einstiegsangebot wäre. Damit das funktioniert, soll das Marketing forciert werden. Hier hat sich Kik, das in der Vergangenheit häufiger als Sportsponsor (etwa beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen) in Erscheinung trat, Nachholbedarf. Mehr Aufwand soll das Geschäft pushen. Apropos Geschäft: Auch Kik betreibt einen Onlineshop, der laut Zahn etwa drei Prozent der Umsätze in Deutschland ausmacht. „Aber das Onlinegeschäft ist kein strategisches Wachstumsprojekt“, so der Manager, der an die Zukunft der Niederlassungen glaubt. Der Erfolg gibt ihm bisher insofern recht, als dass die Läden in ihrer Gesamtheit profitabel sind. „Wir machen Gewinn“, sagt Zahn, der aber über die Höhe nichts verlauten lässt.