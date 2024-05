Zahl der Keuchhusten-Infektionen steigt „Bei einer Epidemie hätten wir große Sorgen um die Kleinsten“

Die Zahl der Keuchhusten-Infektionen steigt auch in Nordrhein-Westfalen rapide an. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in dem Bundesland in diesem Jahr bislang 651 Fälle registriert. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht das einer Vervierfachung der Zahlen. Im gesamten vergangenen Jahr hatte das RKI 366 Keuchhusten-Infektionen in NRW gezählt. 2021 und 2022 lagen die Fallzahlen noch niedriger. Tatsächlich dürfte es noch viel mehr Infektionen geben, warnen Experten. „Da die Verläufe bei den Jugendlichen und Erwachsenen häufig nicht unbedingt mit den klassischen Symptomen einhergeht, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen“, sagt Monika Baaken vom Hausärzteverband Nordrhein.