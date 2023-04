Entwicklungen in der Nukleartechnik Kernfusion und Mini-Atomkraftwerke – eine neue Chance für die Atomkraft?

Die FDP will, dass in Deutschland einer der ersten Reaktoren zur Kernfusion entstehen. Die Koalitionspartner in der Ampel lehnen das schon mal ab. Die Idee hinter der Kernfusion: Bei der Verschmelzung von Atomkernen wird Energie frei. Anders als bei der Kernspaltung in einem Atomkraftwerk wird dabei aber nur eine kleine Menge Radioaktivität freigesetzt, das Risiko einer Kettenreaktion besteht so nicht. Das Prinzip ist schon länger bekannt. Im Dezember 2022 ist es Wissenschaftlern in Kalifornien erstmals gelungen, mit einer Kernfusion mehr Energie zu gewinnen, als sie vorher zu deren Start einsetzen mussten. Das galt als ein Durchbruch.