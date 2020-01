Einsatz von Pestiziden : Kellogg will nur ohne Glyphosat angebautes Getreide verwenden - ab 2025

Kellogg will nur ohne Glyphosat angebautes Getreide verwenden - ab 2025

Derzeit können noch Spuren von Glyphosat in einigen Kellogg-Produkten nachgewiesen werden. Foto: AFP/SAUL LOEB

New York Ab Ende 2025 will das Unternehmen Kellogg nur noch mit Lieferanten zusammenarbeiten, die kein Glyphosat beim Anbau von Getreide einsetzen. Noch enthalten einige Produkte des Konzerns Spuren des Unkrautvernichters.

Der US-Konzern Kellogg, Hersteller von Cornflakes, Smacks und Special K, will ab Ende 2025 nur noch Getreide für seine Frühstücksflocken verwenden, das ohne den Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat angebaut wird. Die Lieferanten von Kellogg von Weizen und Hafer würden Glyphosat zwar nur selten verwenden, dennoch solle der Einsatz des Mittels bis Ende 2025 enden, teilte Kellogg am Montag mit.

Das Ende für das Mittel bis Ende 2025 gelte für Lieferanten in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien und Mexiko, erklärte das Unternehmen. Die US-Verbraucherschutzorganisation Environmental Working Group (EWG) begrüßte die Entscheidung von Kellogg am Montag. Untersuchungen der Organisation 2018 und 2019 hatten gezeigt, dass Haferflocken etwa von Kellogg, General Mills und Quaker Spuren von Glyphosat enthielten.