Kommentar zur Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute : Kein Zuckerschlecken für die nächste Bundesregierung

Die Wirtschaftsforscher machen deutlich, vor welchen großen Herausforderungen die nächste Bundesregierung steht: Sie wird Zukunftsinvestitionen ausweiten und zugleich anderswo sparen müssen, weil die Zahl der Erwerbstätigen gnadenlos zurückgehen wird. Eigentlich erstaunlich, dass sich Markus Söder und Armin Laschet so erbittert um den schwierigen Job des nächsten Bundeskanzlers schlagen.

Mit der Corona-Krise konnten sich die Finanzpolitiker von der Schuldenbremse befreien, die vielen von ihnen ohnehin lästig war. In den Konzepten der meisten Parteien für die kommende Legislaturperiode spielt sie fast keine Rolle mehr: die Schuldenbremse scheint ein Relikt der Vorkrisenzeit zu sein. Sie lässt sich aber nicht einfach verdrängen. Schließlich steht sie im Grundgesetz, Änderungen sind nur mit Zwei-Drittel-Mehrheiten möglich. Doch auch ökonomische Gründe sprechen für eine Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten in absehbarer Zeit.

Das sehen auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem neuen Gemeinschaftsgutachten so. Ihr Hauptargument: Wegen der demografischen Entwicklung wird Deutschland gezwungen sein, seine Staatsfinanzen eher früher als zu spät wieder in den Griff zu bekommen. Jedes Jahr werden dem Arbeitsmarkt bald 400.000 Erwerbstätige verloren gehen, die Basis für Steuer- und Beitragseinnahmen also stark abnehmen. Wenn die schrumpfende Zahl der Erwerbstätigen nicht von einer steigenden Abgabenlast erdrückt werden soll, muss irgendwo im Etat gespart und müssen Ausgaben auch mal gekürzt werden.