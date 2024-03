Forderungen nach neuen Regeln Kein weiterer Bahnstreik – NRW atmet auf

Nachdem die Lokführer bis zu dem zäh errungenen Kompromiss insgesamt sechs Mal in den Ausstand getreten waren, sorgte das Ergebnis am Dienstag aber nicht nur für reine Freude. Die CDU-Politikerin Angela Erwin, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion NRW, erneuerte ihren Vorstoß für Änderungen am Streikrecht. „Zuerst einmal ist es eine gute Nachricht, dass ein Bahn-Streik der GDL über Ostern abgewendet scheint“, sagte sie unserer Redaktion. „Das grundsätzliche Problem aber ist damit nicht gelöst: Wir brauchen klare Regeln für Streiks in kritischer Infrastruktur – jetzt und in Zukunft.“ Niemand wolle an der Tarifautonomie oder dem allgemeinen Streikrecht rütteln, betonte sie. Aber Dauer-Streiks im besagten Bereich schadeten dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Nordrhein-Westfalen schwer. „Der Arbeitskampf wird auf dem Rücken unserer Unternehmen, Familien und Pendler ausgetragen“, so Erwin. Sie forderte verpflichtende Schlichtungsverfahren im Vorfeld, die Einrichtung von Notfalldiensten und, „auf Streiks im Umfeld von bundesweiten Feiertagen wie jetzt an Ostern zu verzichten“.