Folgen des Bahnstreiks Kein Rabatt bei Deutschlandticket trotz acht Streiktagen

Obwohl die Deutsche Bahn als mit Abstand wichtigstes Verkehrsmittel im Regionalverkehr in diesem Monat an acht von 31 Tagen im Januar bestreikt wird, erhalten Kunden des Deutschlandtickets keinen Rabatt. Das erklären der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und die Deutsche Bahn auf Anfrage. „Streik ist neben Unwetter, Naturgewalten und Bombendrohungen ein Kriterium, bei denen die Mobilitätsgarantie nicht zur Anwendung kommt“, erklärt der VRR dazu. Der VRR sei also nicht verpflichtet, die Fahrgäste unter allen Umständen zu ihrem Ziel zu bringen.