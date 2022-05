Kassenärzte-Chefs zur Corona-Lage : „Für die meisten ist die Pandemie vorbei“

Andreas Gassen und Stephan Hofmeister fordern ein Ende der Maskenpflicht, der kostenlosen Bürgertests und der Impfzentren. Vom Minister erwarten sie ein Impfkonzept für den Herbst und mehr Geld für die Praxen. Und sie sagen, was sie von Karl Lauterbach halten.

Gassen Die Impfquote in Deutschland ist ja so schlecht nicht. Das Robert-Koch-Institut zählt offiziell 25 Millionen Genesene, tatsächlich dürften es zwei- bis dreimal so viele sein. Damit haben wir eine hohe Immunität in der Bevölkerung. Für die meisten Bürger ist die Pandemie damit vorbei. Bundesweit sind auf den Intensivstationen nur noch 1000 Corona-Patienten, davon knapp 400 mit Beatmung, mit täglich sinkender Tendenz. Damit liegt nur noch in jeder fünften Klinik ein beatmeter Patient.

Hofmeister So wie es jetzt ist, wird es bleiben. Corona verschwindet nicht, wird aber zum allgemeinen Lebensrisiko. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.