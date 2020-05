Abgasskandal : KBA verschickt 924.000 Briefe von Autoherstellern

Berlin Das Kraftfahrtbundesamt verschickte seit Januar 2019 knapp eine Million Informationsschreiben deutscher Hersteller zu Softwareupdates – nicht aber zu Hardwarenachrüstungen. Die Grünen üben daran Kritik.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums seit Januar 2019 mehr als 924.000 Informationsschreiben deutscher Hersteller verschickt, in denen Softwareupdates wegen Manipulationen an der Abgasanlage empfohlen wurden. Die Grünen kritisieren, dass es solche Briefe nicht zu Hardwarenachrüstungen gab, obwohl nur technische Umbauten die Abgaswerte verbessern würden. Informationen darüber veröffentlichte das KBA in einer Pressemitteilung.

In einem der KBA-Briefe, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, der Versand des Infoschreibens erfolge aus Gründen des Datenschutzes als Dienstleistung über das Kraftfahrt-Bundesamt. Die Kosten trage der Hersteller. Mercedes weist in dem Brief auf das freiwillige Softwareupdate hin. Das Schreiben trägt das Datum April 2020. Wörtlich heißt es darin: „Unter anderem durch Erkenntnisse aus der Entwicklung unserer neuen Dieselmotorenfamilie sowie Erfahrungen aus dem Kundenbetrieb sind wir mittlerweile in der Lage, die Motorsteuerung besser auf das Fahrzeug und das Fahrverhalten unserer Kunden auszurichten.“ Weiter schreibt der Hersteller: „Mit der neuen Software werden so die Stickoxid-Emissionen im Fahrbetrieb auf der Straße im Durchschnitt weiter gesenkt. Darüber hinaus gewährleisten wir, dass das Software-Update keinen relevanten Einfluss auf die zertifizierten Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu CO2-Emissionen und auch nicht auf die Motorleistung, das Drehmoment, die Geräuschemissionen und die Dauerhaltbarkeit der Fahrzeuge hat.“ Dazu habe man „umfangreiche Erprobungen durchgeführt“ und konnte dabei „keine relevanten Abweichungen feststellen.“