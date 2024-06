Bereits im Juni Diese Kaufland-Filialen in NRW müssen schließen

Beim zur Schwarz-Gruppe gehörenden Lebensmitteleinzelhändler Kaufland stehen mehrere Filialschließungen an. In diesem und im kommenden Jahr stellen fünf Märkte das Geschäft ein, davon vier in Nordrhein-Westfalen (Dortmund, Bochum, Recklinghausen und Siegen). Dazu kommt eine Filiale im thüringischen Greiz. Die Häuser in Siegen und Thüringen schließen bereits in diesem Monat, Bochum folgt im September, Recklinghausen im Januar, Dortmund im März. Von weiteren Schließungen ist aktuell nicht die Rede; gleichzeitig hat Kaufland neue Filialen bereits eröffnet respektive angekündigt.