Im Kaufkraft-Ranking Kreis Olpe schlägt Düsseldorf

Die höchste Kaufkraft in Nordrhein-Westfalen sitzt nicht in Düsseldorf, Münster oder Köln, sondern im Kreis Olpe. Die Stadt Gelsenkirchen steht bundesweit auf dem letzten Platz. Das ist das Ergebnis eines Rankings des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Dabei wurden die Pro-Kopf-Einkommen in den 400 deutschen Landkreisen, Kreisen und Städten um die jeweiligen regionalen Lebenshaltungskosten bereinigt.