Verschiedene Bedingungen Kaufen oder mieten – so muss abgewogen werden

Anders als während der Zeit der extrem niedrigen Zinsen ist ein Immobilienkauf ohne Rücklagen in der aktuellen Lage sehr schwierig. Rund 20 Prozent Eigenkapital erwarten die meisten Banken, um gute Zinskonditionen zu gewährleisten, aber die Käufer müssen auch noch die Kaufnebenkosten in Höhe von rund 8,5 Prozent in NRW für Notar und Grunderwerbssteuer (in NRW 6,5 Prozent) bezahlen und eventuelle Umbauten/Renovierungen einkalkulieren. Hinzu können eventuell Maklerkosten von bis zu rund 3,6 Prozent in NRW für den Käufer kommen.