Immobilien : Kaufen ist oft besser als Mieten – noch

Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Düsseldorf Je stärker die Zinsen für einen Immobilienkredit steigen, umso mehr schwindet laut IW-Studie der Vorteil für all jene, die im eigenen Haus leben. Und eine renditestarke Geldanlage kann auch für die Miete sprechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Im vergangenen Jahr lebten Deutschlands Bauherren und Immobilienkäufer noch im Zins-Paradies. Ende 2021 lag der durchschnittliche Zinssatz für ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung noch bei weniger als einem Prozent, heute zahlt man bei gleicher Laufzeit mitunter mehr als 2,5, bei längerer Zinsbindung sogar schon drei Prozent. Was bei einem Kredit von beispielsweise 300.000 Euro etwa 500 Euro Zinszahlung mehr pro Monat bedeuten kann. Eine deutliche Lastensteigerung, die die Entscheidung zwischen Kaufen und Mieten zunehmend schwieriger macht.

Noch ist das Kaufen in vielen Fällen aber günstiger als das Mieten, wie eine gemeinsame Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (Köln) und der Berliner Immobilienfirma Accentro zeigt. Das gilt umso mehr, je jünger die Immobilie ist. Die Rechnung der Studienautoren: Im vergangenen Jahr mussten Selbstnutzer (nur um die geht es, nicht um Kapitalanleger) von Haus oder Wohnung bei rund einem Prozent Kreditzins im Schnitt 4,21 Euro je Quadratmeter an Kosten tragen, während bei neuen Mietverträgen 10,30 Euro fällig wurden, bei Vermietungen im Wohnungsbestand immerhin auch noch 7,04 Euro. Dabei sind die regionalen Unterschiede nicht breücksichtigt.

Info Wo Kaufen und Bauen am meisten bringt Größte Vorteile Die größten Kostenvorteile für Bauherren oder Käufer in NRW ergeben sich derzeit in den Landkreisen bzw. Städten Aachen (selbstgenutzte Immobilie 68,3 Prozent günstiger als Mietwohnung), Heinsberg (68,6), Hamm (66,8), Münster (66,7), Köln (66,2), Düsseldorf (65,7) und Bonn (65,5). Geringste Vorteile Am wenigsten vorteilhaft wären Kaufen oder Bauen laut IW-Studie in Wuppertal (2,1), Gelsenkirchen (5,0), Hagen (5,7), Duisburg (7,4) und dem Märkischen Kreis (8.8). Aber auch da würde sich der Erwerb von Wohneigentum noch lohnen.

In die Kostenrechnung für Wohneigentum sind dabei Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, die meist zwischen sechs und 6,5 Prozent liegt, Maklerkosten, Notar- und Gerichtsgebühren), Aufwendungen für Instandhaltung und Abschreibungen, die Steuerbelastung sowie die sogenannten Opportunitätskosten enthalten. Die bestehen darin, dass man das Geld, was man als Eigenkapital in den Bau oder Kauf einer Immobilie steckt, ja auch anders hätte investieren können Wobei das in Niedrig- und Nullzinszeiten für Risikoscheue auch schon schwierig war. Nicht angesetzt worden ist die Tilgung bei einem Baudarlehen, weil das als Vermögensbildung gilt.

Der einfache Effekt: Wenn Kredite wenig kosten und das Geldanlegen woanders nichts bringt, ist Kaufen eine wunderbare Sache – solange man das nötige Eigenkapital hat, die Finanzierung solide aufgestellt ist und man keine Einkommensausfälle beispielsweise durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit hat. Aber schon jetzt, noch ehe die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeleitet hat, werden die Veränderungen spürbar. Mit steigenden Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen werden auch Baukredite teurer. Der Effekt in Zahlen: Laut IW steigen die durchschnittlichen Selbstnutzerkosten bei einem Kreditzins von 2,5 Prozent schon auf 8,55 Euro, bei drei Prozent bereits auf 10,63 Euro pro Quadratmeter. Da sind womöglich steigende Kaufpreise noch gar nicht eingerechnet. An dem Punkt ist es bereits in einem Fünftel aller 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte günstiger, zur Miete zu wohnen als sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Die Erkenntnis der Studienautoren: „Steigende Zinsen werden den Selbstnutzerkostenvorteil signifikant verringern.“ Bleiben aber immer noch weit über 300 Regionen, in denen das Kaufen noch günstiger ist als das Mieten. Was daran liegt, dass auch die Mieten gestiegen sind und die Opportunitätskosten noch niedrig ausfallen. Und daran, dass die Maklerkosten seit einer Gesetzesreform im Dezember 2020 im Zweifel der Käufer der Immobilie nur noch zur Hälfte tragen muss.

Zu den Orten, an denen noch einiges fürs Kaufen spricht, gehören auch sieben Großstädte der Republik (Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München). In den beiden Rhein-Metropolen ist die Miete im Vergleich zu den Kaufpreisen schon so hoch, dass die Selbstnutzer einen Kostenvorteil von etwa 66 Prozent gegenüber den Mietern haben. Der Vorteil in diesen Städten schwindet erst bei Baufinanzierungen über zehn Jahre, für die man je nach exaktem Standort zwischen drei und 3,5 Prozent Zinsen zahlen muss.