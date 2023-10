Investor, Gaslieferant, Vermittler, Terrorfinanzier Katar und die deutsche Wirtschaft

Katar spielt im Krieg, den die Hamas mit ihrem Terrorangriff auf Israel ausgelöst hat, eine spezielle Rolle. Das arabische Emirat vermittelt einerseits bei Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation, in denen es um die Freilassung der israelischen Geiseln geht. Die Hamas hatte bei ihrem Überfall am 7. Oktober 239 Geiseln genommen und verschleppt, darunter auch Kinder. Andererseits gilt Katar als Mitfinanzier der Hamas. Die Gelder, die die radikalislamische Organisation aus Katar erhalten habe, habe sie nur in Waffen investiert, aber nicht in die Hilfe für die eigene Bevölkerung im Gazastreifen, sagte die ehemalige israelische Außenministerin Tzipi Livni am Montag im „Deutschlandfunk“. Diese Nachrichten werden auch in der Wirtschaft gelesen. Man ist entsetzt über die Gräueltaten der Hamas. Zugleich nimmt die Zusammenarbeit mit Katar seit Längerem zu.