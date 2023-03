Medienbericht Kassenärztechef: Jeden fünften Krankenhausfall ambulant behandeln

Die Leistungen könnten künftig in Praxen, in Versorgungszentren oder auch in Krankenhäusern, in denen Klinikärzte und Niedergelassene zusammenarbeiten, erbracht werden, sagte Gassen mit Blick auf neue Warnungen vor einem Kliniksterben, das einen Abbau von Überkapazitäten erforderlich mache. „Im Zuge der Krankenhausreform werden wir selbstverständlich Krankenhäuser abbauen oder umwandeln müssen. Wer etwas anderes sagt, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit“, so der Kassenärztechef. „Wir haben historisch deutlich zu viele Krankenhäuser mit in der Regel deutlich zu wenig Personal. Es wäre daher nur logisch, wenn wir das Personal, das wir haben, an den Kliniken bündeln, die wir ohne Frage brauchen.“