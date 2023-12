Kartellamtschef Andreas Mundt zu den Gas- und Strompreisen „Ich kann nur sagen: Wechseln, wechseln, wechseln“

Mundt Der Verkauf von ursprünglich 270 Real-Standorten beschäftigt uns jetzt schon seit Jahren. Auf dem Reißbrett würde man sich wünschen, dass ein neuer Wettbewerber in den Markt eintritt. Aber was machen sie, wenn der nicht existiert und die Schließung der Standorte als Alternative droht? Wegen der hohen Marktkonzentration haben wir darauf gedrängt, dass eine ganze Reihe der Filialen an mittelständische Handelsunternehmen und gerade nicht an einen der großen Vier verkauft werden musste. Darüber hinaus haben wir auch zahlreiche Übernahmewünsche abgelehnt. In anderen Fällen sind wir hingegen zu dem Ergebnis gekommen, dass auch nach einer Übernahme noch eine hinreichende Auswahl für die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort bestehen wird, da auch andere Anbieter in der Nähe vertreten sind.