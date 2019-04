Remondis und DSD vorläufig gescheitert : Kartellamt stoppt Entsorger-Fusion

Bonn Die Wettbewerbshüter haben erhebliche Einwände gegen den geplanten Zusammenschluss von Remondis und DSD. Die beiden Wunschpartner haben jetzt zwei Wochen Zeit für eine Stellungnahme.

Wenn zwei Handelsunternehmen in Deutschland sich zusammenschließen wollen und ihnen das Bundeskartellamt aus Wettbewerbsgründen dazwischenfunkt, dann gibt es immer noch Mittel und Wege, die Kartellwächter zu besänftigen. Man verkauft Teile des einen Unternehmens, gibt eine Zahl von Niederlassungen an Wettbewerber ab, schließt Filialen. So ähnlich ist es unter anderem beim Verkauf der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann gelaufen. Ein großer Teil der Tengelmann-Tochter wurde am Ende zwischen Edeka und Rewe aufgeteilt.