Streit um Ladenöffnung im Einzelhandel : Karstadt Kaufhof gegen NRW

Der Konzern will per Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht die Öffnung der Warenhäuser durchsetzen. Das Land erwägt, größeren Händlern nun doch eine Erlaubnis zu erteilen, wenn sie Verkaufsflächen verkleinern.

Ob die Äußerungen von Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bereits eine Reaktion auf den Eilantrag sind? Jedenfalls will Pinkwart zeitnah prüfen, ob sich Geschäfte mit einer größeren Verkaufsfläche (wie das in den Warenhäusern üblicherweise der Fall ist) auf 800 Quadratmeter verkleinern könnten. Darüber werde innerhalb der kommenden zwei Wochen in Ruhe beraten, sagte er. „Andere Länder wie Rheinland-Pfalz haben die 800-Quadratmeter-Regelung großzügiger interpretiert. Wenn ich es richtig sehe, sind auch andere Länder dazu geneigt, das ähnlich zu tun“, erklärte der Minister bei einer Pressekonferenz am Freitag. „Das muss jedes Land selbst entscheiden.“ Es gebe Freiheiten, sich im Rahmen des Verabredeten über solche Weiterungen auszutauschen, so Pinkwart.