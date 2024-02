Arbeitsrecht auf der Betriebsfeier Sieben Regeln, die an Karneval am Arbeitsplatz gelten

Einige Kitas haben an Karneval geschlossen, was berufstätige Eltern vor die Frage stellt, wer ihr Kind betreut. Unter Umständen haben Arbeitnehmer in diesem Fall ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht, meint Anwalt Torsten Thiel. Demnach muss zum einen die Notwendigkeit der Betreuung des Kindes bestehen, in etwa weil es noch sehr jung ist, und zum anderen muss eine anderweitige Form der Betreuung, beispielsweise durch Freunde oder Familie, nicht möglich sein. „Soweit Eltern also wissen, dass die Kita am Rosenmontag zu hat, ist zunächst nach einer anderweitigen Betreuung zu suchen. Nur wenn die nicht möglich ist, kommt ein Leistungsverweigerungsrecht in Betracht“, fasst Thiel zusammen. Laut der Gewerkschaft Verdi muss im Zweifel muss jedoch Urlaub genommen werden.