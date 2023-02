Künstler wie Brings senken ihre Gagen Zu viele Karten übrig – Jecken fürchten rote Zahlen

Wie schwer es ist, zeigt sich überall. In Gierath-Gubberath bei Jüchen organisiert ein Verein einen Trödelmarkt, um Verluste aus den Sitzungen auszugleichen. An einer Reihe an Orten wie in Solingen-Gräfrath wurden Feiern abgesagt. In Kaarst legen drei Vereine ihre Sitzungen zusammen. „Es ist oft nicht so gut besucht wie früher“, sagt Michael Koerffer, Präsident der Mönchengladbacher KG Wenkbühne. Es sei auffällig, dass manche Bands etwas mehr Zeit hätten als früher – er vermutet, weil andere Termine abgesagt wurden.