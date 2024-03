Kappungsgrenze im Dax Mehr Schwere für die Schwergewichte

Womit wir bei einer wesentlichen möglichen Konsequenz der Reform wären. Denn was zunächst nur wie eine technische Veränderung mit Auswirkungen auf die Unternehmen und deren Bedeutung für den Dax aussieht, ist auch für Anlegerinnen und Anleger sehr bedeutsam: „Wenn das Gewicht einzelner Unternehmen im Dax steigt, dann verzerrt das das Bild. Anleger, die Anteile an einem Indexfonds kaufen, kaufen dann nicht mehr die Breite der deutschen Wirtschaft, sondern womöglich ein Klumpenrisiko“, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Auch Chris-Oliver Schickentanz, Vorstandsmitglied des Vermögensverwalters Capitell, sieht die Gefahr von Klumpenrisiken: „Das Risiko für Anleger könnte durch eine stärkere Konzentration wachsen.“ Er verweist auf das Beispiel USA mit den Börsenriesen Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla hin: „Die sieben machen beispielsweise 30 Prozent beim S&P 500 aus, also einem Index mit 500 Unternehmen.“ Schickentanz sieht allerdings auch die Vorteile der neuen Regel: „So kann man erfolgreiche Dax-Unternehmen in Deutschland halten und den Dax attraktiver machen.“ Auch gegenüber anderen Ländern: „Durch die Verschiebung der Kappungsgrenze passen wir uns dem internationalen Standard an“, sagt Aktionärsschützer Marc Tüngler.