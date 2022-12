Kampf gegen Fake News Auszubildende in NRW sollen digitale Kompetenzen lernen

1000 Auszubildende aus Düsseldorf sollen ab Februar 2023 sechs interaktive Online-Live-Trainings zum Thema Digitale Bildung bekommen. 60 Minuten dauern die Einheiten jeweils und vermitteln vorrangig Nachrichten- und Informationskompetenz. „Die Teilnehmer lernen, wie man seriöse Quellen erkennt, wie die Algorithmen in den sozialen Netzwerken funktionieren und wie sie die ersten Ergebnisse, die bei Google angezeigt werden, einordnen können“, sagt Projektleiter Stefan Krause von BG3000. Auch mit dem Urheberrecht und Hassrede im Internet werden die jungen Menschen sich beschäftigen – und das ganz ohne Druck, vom Handy aus oder am Computer und während der regulären Arbeitszeit. „Wir verzichten auf Frontalunterricht und bieten kleine Häppchen an, bei denen sie selbst mitmachen können“, sagt Simone Stein-Lücke, Gründerin und Geschäftsführerin der BG3000.