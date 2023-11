Banken Warum die Postbank erneut Filialen schließt

Vermutlich wäre das Filialsterben auch viel früher über die Bühne gegangen, hätte es da nicht einen alten Vertrag mit dem früheren Postbank-Eigentümer Deutsche Post gegeben. In diesem war über Jahre die Zahl der Filialen, die binnen zwölf Monaten geschlossen werden konnten, erst auf 50, später auf 100 gedeckelt worden. So lange musste die Deutsche Bank also Filialen durchschleppen, die wie bei den Wettbewerbern nicht mehr rentabel zu betreiben waren – vor allem deshalb, weil die Kunden nicht mehr in die Niederlassung kamen, sondern zumindest ihre Standard-Bankgeschäfte lieber online erledigen.