Unter dem Weihnachsbaum : Milchschaumträume aus dem Vollautomaten

Düsseldorf Rund 164 Liter Kaffee trinken die Deutschen pro Jahr. Was liegt da näher, als seinen Liebsten einen Vollautomaten zu Weihnachten schenken? Wir erklären, worauf man achten muss.

Warum ist ein Vollautomat die bessere Wahl für Kaffeeliebhaber? Mit einem Kaffeevollautomaten kann man unterschiedliche Kaffeesorten produzieren, zum Beispiel Cappuccino und Latte macchiato. Das Gerät zermahlt die Kaffeebohnen im Inneren und erzeugt dabei Druck. Der Druck sorgt im Idealfall dafür, dass das Kaffeearoma erhalten bleibt und keine Gerb- und Bitterstoffe in das Getränk gelangen wie bei einer herkömmlichen Kaffeemaschine. Anschließend wird es weniger als 30 Sekunden gebrüht – so werden mehr ätherische Öle und Aromen freigesetzt und weniger Koffein. Deshalb schmeckt Kaffee aus dem Vollautoamten aromatischer und weniger bitter. Die meisten Geräte können auch Milch aufschäumen mit Hilfe von Wasserdampf oder, indem sie die Milch automatisch ansaugen. Für Kaffeeliebhaber ist der Vollautomat die bessere Alternative zum Kapselautomaten.

Welche Geräte überzeugen auch beim Entkalken? Das regelmäßige Entkalken der Kaffeevollautomaten ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern. Die meisten Geräte zeigen sogar von selbst an, wann es wieder notwendig ist, zum Beispiel die drittplatzierte Miele CM 5310. Sie bietet ein leicht verständliches Entkalkungsprogramm über das Display an und braucht bloß 17 Minuten, bis sie wieder startklar ist.

Welcher Kaffeevollautomat ist der richtige für mich? Das kommt ganz darauf an, worauf man am meisten Wert legt. Ist wenig Platz in der Küche, empfehlen die Tester die Modelle Tchibo Esperto Caffè, Beko CEG5301X oder Grundig KVA 4830. Sie sind 32 Zentimeter hoch, 18 Zentimeter breit und 43 Zentimeter tief und damit die kleinsten Testsieger ohne Milchaufschäumer. Wer auf Letzteres verzichtet, kann mit Tchibo, Beko und Grundig auch viel Geld sparen: Die Modelle kosten mit 220, 330 und 285 Euro deutlich weniger als die Testsieger mit Milchaufschäumer. Das beste Preisleistungsverhältnis bietet der viertplatzierte Kaffeevollautomat Philipps EP3246/70 für 510 Euro: Er hat einen Milchaufschäumer, der aber nur in Zusammenhang mit Kaffee genutzt werden kann. Wem ein niedriger Stromverbrauch wichtig ist, ist mit dem Testsieger Jura E6 gut beraten.