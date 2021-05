Erste Erhöhung seit vier Jahren : Tchibo erhöht Kaffeepreise – Weltmarktpreise ziehen stark an

Tchibo erhöht Kaffeepreise – Weltmarktpreise ziehen stark an

Hamburg Kaffee wird teurer. Zum ersten Mal seit vier Jahren kündigt der führende deutsche Kaffeeröster eine Erhöhung seiner Preise an.

Der führende deutsche Kaffeeröster Tchibo erhöht erstmals seit mehr als vier Jahren die Kaffeepreise. Je nach Sorte und Herkunftsland sollen die Verkaufspreise zum 14. Juni zwischen 50 Cent und einem Euro je Pfund steigen, kündigte das Unternehmen am Montag in Hamburg an.