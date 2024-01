Netzagentur-Chef: Mangellage ist unwahrscheinlich Wegen Kälte: Deutschland geht an die Gasspeicher

Die Kältewelle hat Deutschland im Griff: Im Osten und in den Alpen herrscht teilweiser strenger Frost mit bis zu minus 15 Grad, aber auch im Westen friert es. Entsprechend intensiv laufen in Haushalten und Betrieben die Heizungen. Rund ein Drittel der Verbraucher heizen mit Gas - daher muss Deutschland nun an seine Vorräte gehen. „Wegen der kalten Temperaturen wird seit einigen Tagen Gas ausgespeichert. Da es laut Wetter-Prognosen noch einige Tage kalt bleiben soll, dürfte auch weiter Gas ausgespeichert werden“, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, unserer Redaktion.