Reaktion auf Ukraine Börsianer treiben Weizenpreise wegen Dammbruch in die Höhe

Die Ukraine meldete am Dienstagabend erste Schätzungen über Folgen des der Bruchs des Kachowka-Staudamms für die Landwirtschaft. Demnach rechnet das ukrainische Agrarministerium mit der Überschwemmung von etwa 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche am nördlichen Ufer des Dnipro in der Region Cherson. Am südlichen Ufer, im russisch besetzten Gebiet werde ein Vielfaches dieser Fläche überflutet, teilte das Ministerium am Dienstagabend auf seiner Webseite mit. Detaillierte Informationen sollen demnach in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, wenn sich das Ministerium ein genaues Bild von der Lage gemacht habe.