Klimaschutz : Kabinett will CO2-Bepreisung verabschieden

Berlin Mehr als 4000 Unternehmen sollen künftig für Zertifikate bezahlen. Die Opposition übt scharfe Kritik an dem Vorhaben der Bundesregierung.

Derzeit vergeht keine Woche, in der es nicht weitere Beschlüsse der Bundesregierung zum Klimaschutz gibt. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf des Umweltministeriums zum neuen CO 2 -Preis verabschieden. Er sieht vor, dass künftig mehr als 4000 Unternehmen, die Sprit, Heizöl oder Erdgas in Deutschland in den Verkehr bringen, Verschmutzungsrechte kaufen müssen. Das Ziel: Klimaschädliche Brennstoffe für Heizung oder Kraftfahrzeuge sollen teurer werden, so dass sich die Verbraucher und Unternehmen immer mehr von der Nutzung verabschieden.